Министр обороны сообщил, когда бойцы АТО получат статус участников боевых действий

Участники антитеррористической операции получат статус участников боевых действий после завершения всех мероприятий в рамках этой операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль перед заседанием Кабинета министров.

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“Относительно статуса участника боевых действий - все юридические документы у нас есть, но сейчас не идет процесс выдачи этих удостоверений, он будет по окончании всех тех мероприятий, которые мы проводим”, - отметил он.

По словам Коваля, все участники АТО состоят на учете. “Есть соответствующая система выдачи. Каждый человек подконтролен. Все люди будут законно получать удостоверение”, - подчеркнул Коваль.

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На вопрос, правда ли, что участников боевых действий под Волновахой вынуждают писать заявления о том, что они пострадали вследствие несчастного случая, Коваль ответил: “Такого не может быть. По каждому случаю проводится очень серьезное расследование. Мы выплачиваем все средства, которые есть. Семья погибшего получает 605 тыс. грн".