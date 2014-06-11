Ночь в зоне АТО прошла относительно спокойно - Тымчук
08:24, 11 июня 2014Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», ночь в зоне АТО прошла относительно спокойно.
REUTERS
Об этом написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеТеррористы создают новый оплот в Снежном - Тымчук
"Террористами были обстреляны два блок-поста сил АТО. Один – из автоматического стрелкового оружия, второй – из автоматического гранатомета АГС-17. Силовики открывали ответный огонь. Потерь среди них нет", - написал в соцсети эксперт.
О потерях среди боевиков нет данных.
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