Ночь в зоне АТО прошла относительно спокойно - Тымчук

Об этом написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеТеррористы создают новый оплот в Снежном - Тымчук

"Террористами были обстреляны два блок-поста сил АТО. Один – из автоматического стрелкового оружия, второй – из автоматического гранатомета АГС-17. Силовики открывали ответный огонь. Потерь среди них нет", - написал в соцсети эксперт.

О потерях среди боевиков нет данных.