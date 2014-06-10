Украинские военные отбили атаку террористов на границе с Донецкой областью

У разграничительной линии между Донецкой и Харьковской областями колонна военной техники, которая перевозила груз для подразделений сил антитеррористической операции с территории Харьковской области, попала в засаду.

Читайте такжеСелезнев: силы АТО обеспечат надежную эвакуацию с востокаТак, на территории Изюмского района перед главной машиной украинских военнослужащих разорвался фугас, после чего начался обстрел из пулеметов. Бронетранспортер, сопровождавший колонну, открыл огонь в ответ. После короткого противостояния нападавшие скрылись.

Пули от автоматического оружия попали в кабину одного из Камазов, среди военнослужащих Вооруженных Сил пострадавших нет.

Военный груз был своевременно доставлен в расположение подразделений сил АТО.