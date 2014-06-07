В штабе АТО поднимали боевой дух солдат концертом посреди поля

Сцену устроили посреди поля, среди Бтров и вертолетов. Артисты привезли солдатам также письма от детей с пожеланиями и благодарностью, пишет Радио Свобода.

«Мне такие встречи очень нравятся, - рассказывает старший снайпер-разведчик Дмитрий. - Во-первых, это очень разряжает обстановку. А во-вторых - дает еще больше вдохновения, чтобы защищать свое государство, потому что мы все ее любим. Патриоты и будем стоять до последнего, пока не выгоним последнего врага с нашей земли».

Антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается с начала апреля.