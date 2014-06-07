В штабе АТО поднимали боевой дух солдат концертом посреди поля
13:34, 07 июня 2014Армия
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Вблизи города Изюм, что на границе Харьковской и Донецкой областей, в штабе АТО певческие коллективы устроили концерт для солдат, которые принимают участие в антитеррористической операции.
скриншот видеоролика
Сцену устроили посреди поля, среди Бтров и вертолетов. Артисты привезли солдатам также письма от детей с пожеланиями и благодарностью, пишет Радио Свобода.
«Мне такие встречи очень нравятся, - рассказывает старший снайпер-разведчик Дмитрий. - Во-первых, это очень разряжает обстановку. А во-вторых - дает еще больше вдохновения, чтобы защищать свое государство, потому что мы все ее любим. Патриоты и будем стоять до последнего, пока не выгоним последнего врага с нашей земли».
Антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается с начала апреля.
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