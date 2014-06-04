Минобороны отчиталось, куда пошли средства из резервного фонда и благотворительные взносы украинцев

По информации Департамента финансов Министерства обороны Украины, в пределах компетенции, по состоянию на 3 июня за период март - май 2014 года в качестве благотворительной помощи на счета Министерства обороны на материально-техническое и медицинское обеспечение от юридических, физических лиц и мобильных операторов поступило 128,5 млн грн.Читайте такжеМинобороны доставило в полевые лагеря АТО 2 тысячи тонн грузов

В том числе: 58,2 млн грн - от юридических лиц; 38,3 млн грн - от физических лиц; 30,0 млн грн - от мобильных операторов; 2,0 млн грн - от обязательной продажи иностранных валют.

Полученные средства направлены на:

120,8 млн грн - материально-техническое обеспечение.

По предложениям Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с указанного финансового ресурса 118,2 млн грн направлено на приобретение:

37,2 млн грн - полевого обмундирования нового образца (26,6 тыс. комплектов);

19,9 млн грн - шлемов (кевларовых) (10 тыс. штук);

15,6 млн грн - ботинок с высоким берцем (52 тыс. пар);

15,2 млн грн - спальных мешков и изолирующих подстилок (43 тыс. штук);

8,5 млн грн - флотской формы одежды (3,5 тыс. комплектов);

3,8 млн грн - летно-техническое обмундирование (1 тыс. - летного и 6 тыс. комплектов технического обмундирование);

3,5 млн грн - маскировочных сеток (196 комплектов);

3,1 млн грн - хлопчатобумажных простыней (60 тыс. штук);

2,7 млн грн - нательного белья для батальонов территориальной обороны (27 тыс. комплектов);

2,3 млн грн - одеял (15 тыс. штук);

2,2 млн грн - средств связи и комплектующих к ним (326 штук);

1,9 млн грн - матрасов (15 тыс. штук);

1,2 млн грн - топографических карт (800 тыс. штук);

0,5 млн грн - наволочек хлопчатобумажных (24,8 тыс. штук);

0,4 млн грн - подушек хлопчатобумажных (14 тыс. штук);

0,1 млн грн - приобретение навигационных приемников;

0,1 млн грн - приобретение барьеров безопасности.

Остальные 2,6 млн грн. - запланировано на приобретение габионов и лесоматериалов для изготовления фортификационных сооружений.

7,7 млн грн - на приобретение медикаментов.

В 2014 году Кабинетом Министров Украины принято ряд решений относительно увеличения расходов на оборону за счет резервного фонда государственного бюджета. Информацию об использовании средств резервного фонда Министерством обороны Украины в сумме 4 657,2 млн грн по состоянию на 3 июня 2014 года можно посмотреть на фото.