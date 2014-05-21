В Виннице продолжают лечение раненые в АТО военнослужащие

Вертолетами их эвакуировали в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (г. Харьков), где специалисты хирургического, челюстно-лицевой, травматологического и торакального профилей проводили операции. Через некоторое время медицинская бригада реанимационно-операционного самолета Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 “Вита” доставила их для дальнейшего лечения в ВМКЦ Центрального региона.

- На данный момент никакой опасности для их жизни нет, состояние здоровья удовлетворительное. Продолжается разноплановое стационарное медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. Для быстрого возвращение пациентов к нормальной физической активности специалисты по физиотерапии и реабилитации применяют новейшие методы. Скоро все они будут выписаны из лечебного учреждения и через некоторое время смогут вернуться к подразделений для дальнейшего прохождения военной службы, - отметил заместитель начальника ВМКЦ Центрального региона по медицинской части подполковник медицинской службы Игорь Мельник.