Задержаны украинскими военными боевики дали показания о своей деятельности

При задержании у боевиков изъяли 2 единицы РПГ-26, 2 единицы РПГ-7В, автомат АК-74 с подствольным гранатометом, патроны к автомату Калашникова, гранаты для подствольного гранатомета.

Задержанные дали показания о своей деятельности, которая направлена на дестабилизацию ситуации в восточных областях Украины. Полученная от террористов информация подтверждает активное привлечение военнослужащих Российской Федерации, в частности, офицеров ФСБ и ГРУ к подготовке боевиков, которые совершают террористические акты на территории Украины, занимаются бандитизмом и убийствами.

Один из задержанных боевиков рассказал, что проходил курс подготовки на территории одной из воинских частей на территории Ростовской области. На военном полигоне он и его сообщники проходили обучение, в ходе которого изучали специфику использования ПЗРК и РПГ. Задержанные дали и другую информацию, которая пригодится украинским военным во время выполнения заданий в рамках антитеррористической операции.