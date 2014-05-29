Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат неизвестного государства

Вчера, 28 мая, военнослужащие ВДВ Вооруженных Сил Украины и специальных подразделений, участвующих в антитеррористической операции в определенном районе, с помощью высокотехнологичных средств вооружения сбили беспилотный летательный аппарат над одним из блокпостов. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В результате аппарат был захвачен. С него снята целевая нагрузка. Полученная информация анализируется. Кроме топлива на его борту была капсула с едкой жидкостью неизвестного химического состава, которая передана для изучения.

В аппарате обнаружены отдельные элементы с маркировкой, которая может быть идентифицирована, как таковая, что изделие может быть изготовлено в одной из соседних с Украиной великих держав.

Известно, что в настоящее время в РФ уделяется большое внимание разработке и применению беспилотных летательных аппаратов. Поэтому разработка и испытания средств борьбы с ними являются чрезвычайно актуальными и важными.

Читайте такжеНацгвардия заявляет о ликвидации боевиков, которые обстреляли вертолет под Славянском