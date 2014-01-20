Заместитель министра обороны принял участие в заседании Львовской ОГА

Во время собрания рассматривались вопросы выполнения Программы социально-экономического и культурного развития Львовской области на 2013 год и проект Программы на 2014 год. Председатель ОГА Олег Сало представил собравшимся новых членов Коллегии, среди которых начальник Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, начальник Львовского гарнизона генерал-лейтенант Павел Ткачук.

После презентации проекта Программы социально-экономического и культурного развития Львовской области на 2014 год и обсуждения проблемных вопросов к присутствующим обратился заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко. Он подчеркнул, что между Львовской областной государственной администрацией и Министерством обороны Украины налажено тесное сотрудничество.

- Во Львовской области на балансе квартирно-эксплуатационного отдела находится около 118 военных городков, - сказал заместитель Министра обороны Артуро Бабенко. - В ходе реализации Государственной комплексной программы реформирования и развития ВС Украины на период до 2017 года предполагается высвобождения военного имущества, на охрану которого Министерство обороны Украины ежегодно тратит более 200 млн грн. Поэтому предлагаю совместно поработать над решением этих проблем. Советую рабочей группе, которая уже работает, взвешенно приглашать инвесторов для реализации совместных проектов, например, по строительству жилья для военнослужащих. Таким образом, используя наш ресурс, Львовщина может создавать дополнительные рабочие места в строительной отрасли, - отметил он.