Рекогносцировка перед выполнением заданий - важный процесс для украинских военных в Косово

Накануне выполнения задач на передовой оперативной базе " GATE 1" командования контингента с командирами специальных взводов провели рекогносцировку с целью оценки текущей обстановки в зоне интереса, специфики выполнения задач, порядка замены польского национального контингента и основных вопросов тылового обеспечения.

Было выяснено, что ситуация в регионе остается стабильной, но несколько напряженной в связи с недовольством местного населения нововведениями недавно избранной власти по установлению дополнительной пошлины на пунктах пересечения ABL ( административно - разграничительной линии ) между Косово и Сербией. И хотя даже в случае выявления неправомерного пересечения ABL военнослужащие национального контингента никаких действий к нарушителям не оказывают, только наблюдают и фиксируют правонарушения и докладывают высшим штабам, на оценке обстановки вдоль административно - разграничительной линии было сосредоточено особое внимание.

Дополнительно выяснили особенности пропускного режима и охраны территории передовой оперативной базы " GATE 1", условия быта, питания и размещения личного состава специальных взводов и техники с учетом боевого расчета. В связи с ухудшением погодных условий осмотрели и определили потенциально опасные участки дорог на основных маршрутах патрулей : " MOZART ", " FLOUBERT ", " ZOLA " и " COLOGNE ".

Учитывая полученные результаты, командование контингента оценило обстановку и приняло решение на осуществление марша, сосредоточение на передовой оперативной базе " GATE 1" и дальнейшее выполнение задач.