Морские пехотинцы начали боевое дежурство в составе боевой тактической группы ЕС

На дежурство в составе «HelBRoC» заступила десантно-штурмовая рота под командованием капитана Виталия Лыкова. Планируется, что в течение шести месяцев украинское подразделение будет дежурить в пункте постоянной дислокации в Украине, в готовности к возможному немедленному развертыванию в составе группы в кризисных районах. Подобную задачу украинские морпехи будут выполнять уже во второй раз.

На дежурство в составе сил быстрого реагирования НАТО, которое продлится целый год, заступила рота морской пехоты под командованием старшего лейтенанта Руслана Русанова.

Временно исполняющий обязанности начальника штаба ВМС ВС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран отметил важность усилий, прилагаемых морскими пехотинцами, в процессе реализации международных договоренностей, направленных на обеспечение безопасности в регионе.

Справка. «HelBRoC» – сокращение от названий стран (Греция, Болгария, Румыния и Кипр – Hellas, Bulgaria, Romania, Cyprus), входящих в состав южной Боевой тактической группы Европейского Союза. Численность личного состава группы до 1 500 человек. Кроме аэромобильного батальона Греции, который является основой группы, в «Helbroc» входит болгарская аэромобильная рота, рота обеспечения штаба с военной полицией Кипра, а также другие подразделения.

В состав Сил реагирования НАТО – многонациональные силы повышенной готовности – входят компоненты сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, а также сил специальных операций, которые Североатлантический альянс может оперативно развернуть там, где это необходимо.