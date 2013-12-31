Новогоднюю ночь коллектив национального контингента в Косово встретит по добрым украинским традициям

Готовиться к торжествам начали заранее. Чтобы создать праздничную атмосферу, в пунктах постоянной дислокации на военных базах «Bondstell» и «Marechal de Lattre» военнослужащие украсили свои жилые помещения елками, гирляндами, новогодними игрушками и серпантином. Главная же елка национального контингента наряжена в народоведческих комнатах.

Командир подразделения гвардии майор Владимир Кокорев вместе с Дедом Морозом в Новогоднюю ночь поздравят личный состав контингента, который будет нести службу в суточном наряде и PRF (Perimeter Reaction Force) - охране базы «Bondsteel», и вручат им праздничные подарки. В Новогоднюю ночь военнослужащие национального контингента смогут посмотреть телепоздравление Президента Украины, праздничные программы украинских телеканалов, а с помощью телефонной связи и сети Интернет обязательно поздравят своих родных и близких с Новым годом.

Вместе с тем в ходе проведения Новогодних праздников сотрудники организации MWR (Morale, Welfare and Recreation), которая отвечает за моральное состояние, благосостояние и восстановление сил личного состава KFOR, организуют различные развлекательные и спортивные мероприятия, в которых смогут принять участие представители всех контингентов многонациональной боевой группы «East».

Всего, к выполнению задач по назначению на новогодние праздники будет привлекаться около 100 военнослужащих – это эскорт колонн гражданских и военных транспортных средств, ситуационно-аналитические патрули (SAP), а также пассивные (VCP) – мобильный контроль транспортных средств.

Стоит отметить, что командование национального контингента приложило все усилия, чтобы создать незабываемый колорит Новогоднего праздника на Балканской земле, и чтобы личный состав подразделения получил максимум положительных эмоций, бодрости и неиссякаемой энергии на Новый 2014!