Новогодний бал для винницких офицеров

По словам заместителя командующего по воспитательной и социально-психологической работе – начальника управления по воспитательной и социально-психологической работе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковника Олега Грунтковского, новогодний офицерский бал в Винницком гарнизоне проводится уже третий год подряд, и каждый год количество желающих принять в нем участие растет.

- Офицерский бал – это праздник людей в погонах, которые готовы в любое время встать на защиту своей земли, семьи, Родины. Сегодня мы чаще обращаемся к нашим традициям, истории, и это мероприятие является еще одним шагом навстречу возрождению, - рассказал полковник Олег Грунтковский.

Для всех присутствующих был установлен строгий дресс-код: дамы в вечерних платьях, а мужчины – в парадной форме одежды. Музыкальное сопровождение праздника осуществлял оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Праздник начался с бального танца в исполнении чемпионов мира и Европы по бальным танцам Андрея и Екатерины Мороз. Далее мастерство полонеза и вальса продемонстрировали офицеры со своими прекрасными спутницами. Также вниманию приглашенных были представлены выступления участников ансамбля спортивно-бального танца «Грация», ансамбля барабанщиц Винницкого дворца детей и юношества им. Л.Ратушной, музыкальные произведения в исполнении солиста областной государственной филармонии Владимира Полторацкого.

Стоит отметить, что во время новогоднего офицерского бала проводился конкурс на лучшую танцевальную пару, которой стали супруги Александр и Наталья Благодыр.