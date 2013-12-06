По случаю 22 годовщины Вооруженных Сил Украины в Киеве и гарнизонах состоялись церемонии возложения венков и цветов

По случаю профессионального праздника по местам дислокации воинских частей проходят торжественные церемонии возложения цветов к памятникам, мемориалам, памятных мест.

Министр обороны Украины Павел Лебедев , начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал -полковник Владимир Замана, члены коллегии Министерства обороны Украины и руководители структурных подразделений оборонного ведомства приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, памятнику трижды Герою Советского Союза Маршалу авиации Ивану Кожедубу и к бюстов Героев Советского Союза на Аллее Славы.