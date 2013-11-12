Курсант ХУВС Иван Данилишин – абсолютный чемпион Кубка Украины по гиревому спорту

Арсеналом достижений будущего офицера может похвастаться не каждый гиревик. Ведь только за три года занятий спортом он завоевал три Кубка Украины и свыше 30 медалей.

Профессионально заниматься спортом Иван начал во время учебы в ХУВС. Преподаватели кафедры физического воспитания, специальной физической подготовки и спорта заметили у курсанта хорошие физические способности и порекомендовали попробовать себя в гиревом спорте.

- На втором курсе я сделал первые попытки на тяжелоатлетическом помосте. После месячных занятий тренер заметил, что у меня есть хорошие задатки в этом направлении. Уже через три месяца тренировок я получил звание кандидата в мастера спорта, а через четыре месяца – звание «мастер спорта», - рассказал курсант Иван Данилишин.

Неоднократно он получал главные трофеи на соревнованиях городского и областного уровня. Это давало юноше толчок не останавливаться на достигнутом и физически совершенствоваться дальше.

- Нашу секцию посещают около 20 курсантов, в том числе и несколько девушек. Однако наибольшую перспективу я заметил у Ивана Данилишина. После первых его выступлений на помосте я был уверен, что у него будет большое спортивное будущее, - рассказал доцент кафедры физической подготовки и спорта, судья международной категории, заслуженный тренер Украины, председатель коллегии судей Международной Федерации гиревого спорта, доцент Борис Смирнов.

В 2011 году во время первого выступления Ивана на Чемпионате Украины по гиревому спорту парень выполнил норматив мастера спорта, сделав 206 подъемов 32-килограммовой гири в категории до 90 килограмм. Так , по регламенту соревнования каждый спортсмен должен выполнить два упражнения: подъем и толчок гири. На каждое упражнение дается 10 минут. Тогда «кожедубовцу» удалось стать уже бронзовым призером.

На достигнутом Иван не остановился. Ежедневные изнурительные тренировки на спорткомплексе ХУВС «Звезда» дали плодотворные результаты. На III курсе его трофеями стали Кубок Украины и титул Абсолютного Чемпиона на Международном турнире имени Ивана Кожедуба. А потом, став серебряным чемпионом Вооруженных Сил Украины, его зачислили в сборную команду Украины по гиревому спорту.

На IV курсе Иван вошел в тройку лучших гиревиков во время международных соревнований в Кыргызстане, где он представлял Вооруженные Силы Украины.

Недавно юноша привез очередную победу из Ивано-Франковска, где проходил Кубок Украины. Новое спортивное достижение принесло новое звание – «абсолютный чемпион Украины в толчке гири».

По словам курсанта Ивана Данилишина, благодаря последним результатам он получил лицензию, которая позволит выступить в следующем году на Чемпионате Мира, который состоится в городе Тюмень Российской Федерации. Сейчас он проходит активную подготовку к этим соревнованиям.

- Своими первыми достижениями я обязан своему тренеру Борису Смирнову, который поддержал меня, помог поверить в свои силы и научил хорошей технике работы на помосте. Также хочу заверить своих наставников в том, что и после выпуска на новом месте службы не оставлю любимое дело, - подчеркнул курсант Иван Данилишин.