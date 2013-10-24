В Брюсселе Лебедев провел рабочую встречу с исполнительным директором Европейского оборонного агентства

В ходе встречи Министр обороны Украины подчеркнул важность сотрудничества с ЕС в оборонной сфере и выразил заинтересованность в расширении формата военно-политического диалога с ЕС. В частности, в регулярном участии Министра обороны Украины в заседаниях министров обороны государств-членов ЕС.

Представителей ЕС проинформировали о приоритетах сотрудничества Украины с ЕС в оборонной сфере, даны предложения по конкретным направлениям сотрудничества с Европейским оборонным агентством.

Госпожа Арно подчеркнула заинтересованность Евросоюза в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере, особенно в контексте европейских устремлений Украины и отметила важность этой встречи именно накануне Вильнюсского саммита ЕС.

Европейской стороной был высоко оценен уровень военного сотрудничества Украины с Евросоюзом, в частности участие представителей ВС Украины в чередовании боевых тактических групп и операции ЕС по противодействию пиратству "Аталанта".

Во время переговоров стороны согласились активизировать консультации с целью подписания соответствующего Административного соглашения.

Справочно. Европейское оборонное агентство создано в 2004 году. Главной целью деятельности Агентства является содействие повышению оборонительных возможностей государств-членов ЕС. Агентство имеет четыре основные функции, связанные с развитием оборонных возможностей, сотрудничества в области вооружений, совершенствование технологически промышленной базы в интересах европейской обороны и научно-исследовательскому сотрудничеству.