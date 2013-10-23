Сумские кадеты стали героями реалити-шоу

Этот медиа-проект направлен на повышение военно-патриотического воспитания молодежи и престижа обучения в "Кадетском корпусе", демонстрирует тенденции современной качественной украинской образования, привлекает внимание родителей и детей на военное воспитание. Программа создается Сумской областной телекомпанией и специализированным военным учебным заведением при поддержке председателя Сумской областной государственной администрации Юрия Чмыря.

Основная задача реалити-шоу - показать, как живут кадеты по военным расписанию, - сообщила автор идеи проекта журналистка Сумской ОГТРК Анна Валевская. - Главные герои пятнадцатиминутной передачи - кадеты, их родители, преподаватели и воспитатели. Ведущий программы - кадет 3-й роты Влад Нестеренко - не отличается дисциплинированностью, пишет рэп. По сюжету программы парень проходит всевозможные испытания, приспосабливается к полувоенного жизни. Посмотрим изменит ли армейский ритм его мировоззрение и сделает ли из него настоящего мужчину!

Программа выходит каждую неделю в эфире областного телеканала "РТС". В этом году запланировано 12 выпусков. И в дальнейшем сумские телевизионщики планируют продолжать популяризировать жизнь кадета и военной службы вообще в подобном проекте.

- Творческий коллектив "военного шоу" благодарен председателю Сумской облгосадминистрации за поддержку в съемках передачи. И, конечно, программа не увидела бы свет без содействия руководителя "Кадетского корпуса" генерал-майора Юрия Свидлова, - отметила Анна Валевская.