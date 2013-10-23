Мукачевские контрактники стали ресторанными критиками

Как рассказал заместитель командира бригады по воспитательной работе подполковник Евгений Бондарь, в проведении контрольно-показательной варки пищи приняли участие работники ООО "Адмет-групп", руководящий состав подразделений бригады и около 150 военнослужащих-контрактников, желающих попробовать обеденные блюда в различных вариациях.

- Переход Вооруженных Сил на комплектование подразделений контрактниками требует от руководящего состава создание достойных условий службы , в том числе и по питанию личного состава. Именно поэтому мы предложили организации , которая готовит пищу нашим военнослужащим , разработать несколько вариантов обеденного меню и представить их на рассмотрение . Наше предложение поддержали , и в рамках бюджета предложили шесть видов первых блюд , семь видов вторых блюд с мясом , семь видов салатов . После того , как наши " критики" попробовали предложенные блюда , каждый имел возможность высказать свое мнение, повлияет на заключение обеденного меню . Хочу добавить , что желающих обедать в военной части после этого мероприятия значительно больше , - отметил подполковник Евгений Бондарь.

Следует добавить, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту в Вооруженных Силах обеспечиваются бесплатным обедом из расчета 45 процентов суточного набора продуктов. Если же у них нет желания обедать в части, то командирам воинских частей разрешено выплачивать им компенсацию в размере стоимости набора продуктов, который выдается на приготовление обеда.