Военные специалисты по внутреннему аудиту и финансовому контролю предотвращают потери средств

В мероприятии приняли участие директор Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины Максим Гольдарб, временно исполняющий обязанности начальника Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины - начальник Главного управления Военной службы правопорядка генерал-майор Игорь Криштун, начальник управления по борьбе с коррупцией - первый заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВС Украины полковник юстиции Игорь Шевченко, представители международной организации "Transparency International" ( неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру) и средства массовой информации.

Напомним, что министр обороны Украины Павел Лебедев 2 февраля 2013 года утвердил План действий по предупреждению и противодействию коррупции в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины. Одним из надежных заслонов противодействия коррупции стала служба внутреннего аудита. Военные специалисты этой области предотвратили потери средств на одну треть от общего вклада всех украинских финансовых контролеров.

О ходе выполнения плана присутствующим рассказал директор Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины Максим Гольдарб:

- Без участия аудиторов государственные закупки в Минобороны не происходят: изучается поставщик, товар, сравниваются цены, работники аудита входят в состав комиссий, а самое главное - мы мониторим процесс на месте, и пока мы не "дадим добро", закупка не пойдет. То же самое касается и процесса отчуждения имущества. В этом году в системе Минобороны введен обязательный предварительный мониторинг наиболее рискованных операций. Предварительный мониторинг хозяйственных процессов в системе Минобороны позволил только за последние три месяца предупредить около 70 млн грн лишних затрат.

Директор департамента также отметил, что в системе Минобороны работает только 10% всех аудиторов страны, но именно они обнаружили почти треть всех финансовых нарушений в Украине. Благодаря военным аудиторам возмещено 54% всех возмещенных убытков. В течение января-августа 2013 проведенными аудитами и другими контрольными мероприятиями было охвачено 12 миллиарда грн ресурсов Министерства обороны, выявлено убытков и потерь на сумму 158,1 миллиона гривень, из них возмещено 33,6 миллиона.

Материалы аудита на сумму 125,7 миллиона убытков переданы в правоохранительные органы. К ответственности привлечено 878 человек, из них 53 уволены. Кроме того, выявлено потерь и неэффективных управленческих решений на сумму 237,5 миллионов гривень.

Аудит, как отметил в своем выступлении Максим Гольдарб, должен стать основной формой обеспечения профилактики любых проявлений нарушений финансовой дисциплины, нецелевого использования средств на оборону, надежным заслоном от попыток нажиться за счет военного ведомства.

- Для нас главная задача - закрыть все возможные лазейки для тех, кто намерен получить кусок от бюджетного оборонного пирога. И во многих случаях это удается сделать. Например, без нашего аудита теперь не проводится ни один тендер на закупку материальных ценностей или продажу избыточного военного имущества, - рассказал Максим Гольдарб .

Эффективность такого подхода уже отмечают некоторые поставщики ресурсов для Министерства обороны Украины.

- Если раньше представителям военных служб можно было продать не всегда качественный товар по высоким ценам, то теперь такие "фокусы" не проходят , - отметил директор Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины.