Президент Украины наблюдает за итоговыми учениями подразделений Вооруженных Сил на Львовщине

Главу государства сопровождают Министр обороны Украины Павел Лебедев, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал - полковник Владимир Замана, командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал - полковник Геннадий Воробьев, председатель Львовской ОГА Виктор Шемчук.

Демонстрационные тактические учения с привлечением подразделений Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины являются одним из тактических учений, проводимых на завершающем этапе подготовки войск (сил ) в 2013 учебном году.

Цель обучения - исследовать эффективность управления огнем и подразделениями при ведении совместных боевых действий подразделений механизированных, высокомобильных десантных войск и их поддержки авиацией Сухопутных войск и Воздушных Сил в ходе ликвидации вооруженного конфликта на государственной границе. В целом в учениях принимают участие около 1700 военнослужащих, почти 400 единиц разнообразных образцов вооружения и военной техники.