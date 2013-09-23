Полсотни резервистов Львовщины овладевают военной наукой

По словам руководителя учений майора Владимира Любавина , на службу в военном резерве принимаются граждане, имеющие высокие профессионально - психологические качества , хорошую физическую подготовку и признанные годными к службе в военном резерве по состоянию здоровья.

- Военнообязанные заключают контракт с оборонным ведомством в добровольном порядке. Именно поэтому хочу отметить , что наши резервисты отличаются высокой дисциплинированностью и готовностью к освоению новых знаний и навыков , - рассказал офицер .

Призывают резервистов на различные должности , не ниже, чем тех , на которых они находились во время службы в армии. Это могут быть должности командиров взводов , номера расчетов, командиры рот , батарей и т.п. .

- Сама служба в военном резерве была установлена ​​для того, чтобы планово вести подготовку граждан Украины для комплектования личным составом Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на период . Она также предусматривает обучение резервистов различным военно - учетным специальностям , наработка практических навыков и умений во время ее прохождения . Интересно , но у нас здесь проходят этот вид службы не только бывшие десантники - есть и такие , которые проходили срочную военную службу в Сухопутных войсках , Воздушных Силах и даже в Военно - Морских Силах , - рассказал майор Владимир Любавин .

По словам офицера в течение двух недель полсотни резервистов пройдут очень насыщенную программу обучения.

- На первом этапе много времени будет отведено на воздушно - десантную подготовку: резервисты изучат материальную часть десантных парашютов, их поэтапную укладку. Затем начнется интенсивное наземную отработку элементов прыжка на воздушно - десантном комплексе. Во время второго этапа на резервистов ждет испытание полигоном , в ходе которого они осуществят прыжок с парашютом и выполнят учебные упражнения из стрелкового оружия , а потом займут свои штатные места в строевых подразделениях полка, - рассказал майор Владимир Любавин.