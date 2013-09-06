На Днепропетровщине закончились соревнования на лучшую разведгруппу 6-го армейского корпуса

В соревнованиях , которые состоялись под руководством начальника разведки 6- го армейского корпуса полковника Александра Штурко участвовали лучшие военнослужащие - разведчики из частей корпуса.

На первом этапе участники соревнований составили зачеты по основным предметам боевой подготовки. Командиры разведывательных групп приняли решение на ведение разведки и проверили готовность группы к выполнению заданий.

Согласно жеребьевке, ночью на полигоне 8 групп разведчиков, через каждые 20 минут отправлялись на выполнение первого практического задания - вывод группы в тыл противника.

Каждой группе было предоставлено азимут, дирекционный угол и дальность до "точки" . Прибыв на "контрольную точку", участники соревнований выходили на связь и получали новые координаты.

Всего за первую ночь соревнований разведчики преодолели более 30 километров по пересеченной местности. С выходом в точку сбора каждая группа совершила преодоления водной преграды, минно-взрывных заграждений и организации засады и "дневки".

Перед началом второй ночи разведгруппы выдвигались в определенный район местности для поиска объекта условного противника. После чего с выходом к месту сбора группы преодолевали полосу препятствий общей длиной до 3 километров.

После всех этих испытаний воины - разведчики в составе группы демонстрировали свое мастерство и умение метко стрелять из штатного оружия. После выполнения упражнений стрельб все разведывательные группы осуществили отрыв от противника - марш-бросок на 10 километров.

Как отметил начальник разведки 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Александр Штурко, в течение трех суток воины-разведчики преодолели расстояние до 100 километров.

После завершения группового этапа соревнований, в котором приняли участие 11 военнослужащих военной службы по контракту и срочников был определен лучший разведчик соединения в личном зачете.

В торжественной обстановке от имени командира 6-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Руслана Хомчака победителей наградили денежными премиями и грамотами.

В итоге I-е место завоевала 2-я разведывательная группа 74-го отдельного разведывательного батальона (командир группы - капитан Максим Почтарев) . II- е место - 1-я разведгруппа 74-го отдельного разведывательного батальона (командир группы - старший лейтенант Антон Тарабановский) . III-е место - разведгруппа 92-й отдельной механизированной бригады (командир группы - капитан Сергей Петров).

Победу в личном зачете и звание "Лучший разведчик 6-го армейского корпуса" завоевали солдаты Таир Звадинов и старший солдат Дмитрий Волков .

Также судейским комитетом были определены и награждены грамотами разведгруппы, которые показали лучшие результаты на каждом этапе соревнований.