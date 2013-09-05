Команда Сухопутных Войск - победитель 21-го Чемпионата ВСУ по пожарно-прикладному спорту

Участие в соревнованиях принимали семь команд - сборные видов, Вооружение, Тыла, Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины и Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Главный судья соревнований, начальник отдела пожарной безопасности Вооруженных Сил Украины подполковник Валерий Сташевский подчеркнул, что соревнования проводились как в командном, так и в индивидуальном первенстве. В течение двух дней спортсмены-пожарные определяли лучших в таких видах: подъем по штурмовой лестнице на 4-й повеpх учебной башни, преодоление 100-метpов полосы с препятствиями, двоеборье, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание от пожарного автомобиля.

- Соревнования военных пожарных Хмельницкая принимала впервые , до этого все чемпионаты Вооруженных Сил Украины проходили в Харькове , - отметил подполковник Валерий Сташевский . - Однако , хмельнитчане на "отлично " подготовились к Чемпионату.

В результате напряженной борьбы " за секунды " победителем индивидуального зачета чемпионата в преодолении 100- метровой полосы с препятствиями стал солдат Иван Побережный ( Вооружение ) . " Серебряную " медаль завоевал его коллега по сборной солдат Геннадий Тепличук . Тройку призеров замкнул представитель команды Сухопутных вивйськ солдат Александр Яворский.

В подъеме по штурмовой лестнице на 4-й повеpх учебной башни звание чемпиона получил солдат Роман Нестерук ( Сухопутные войска) , вторую ступеньку пьедестала занял победитель в 100- метровке солдат Иван Побережный. "Бронзовая " награда у солдата Дмитрия Медведя ( Сухопутные войска) .

В двоеборье - по сумме двух видов ( 100- метровая полоса с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице на 4-й повеpх учебной башни) , лучшим стал солдат Иван Побережный , второе место у солдата Романа Нестерчука и " бронза " у Дмитрия Медведя .

Относительно командных видов, то в боевом развертывании от пожарного автомобиля лучший результат чемпионата продемонстрировала сборная Воздушных Сил. Второе место заняли военные спортсмены-пожарные Национального университета обороны Украины. Тройку призеров замкнула команда Вооружение.

В зрелищном виде соревнований - эстафете 4х100 победу праздновали пожарные Сухопутных войск, второе место у команды Вооружение и "бронза" у Национального университета обороны Украины.

По решению судейской коллегии и результатам всех видов соревнований чемпионом первенства Вооруженных Сил Украины 2013 стала сборная команда Сухопутных войск. Второе место заняли прошлогодние чемпионы - представители команды Вооружения ВС Украины. "Бронзовые" медали чемпионата в сверхнапряженном соперничестве с командой Воздушных Сил завоевали военные пожарные Национального Университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.