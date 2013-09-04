Харьковщину освободили от меланжа

К этому времени в воинской части завершился комплекс мероприятий по подготовке опасной жидкости к перевозке в 14- х специальных железнодорожных цистернах , семь из которых предоставлено Российской Федерацией.

За ходом финальной отправки опасного вещества из нашей страны проследили : председатель Харьковского областной государственной администрации Михаил Добкин , проектный менеджер главного офиса ОБСЕ Антон Мартынюк , заместитель командующего Сухопутных войск по логистике - начальник логистики генерал - майор Юрий Толочный , помощник Министра обороны Украины Александр Коротаев , представители местного сообщества и журналисты.

- С 2009 года - момента начала утилизации меланжа в Украине , наша организация уже помогла жителям Ивано - Франковской, Львовской , Винницкой , Киевской и Харьковской полностью избавиться от опасных запасов . За это время уже утилизировано около 13500 тонн меланжа и остается только вывезти последние 2500 тонн компонента ракетного топлива из Одесской . На все это долгосрочный проект было выделено более 20 миллионов евро , - отметил Антон Мартынюк.

От специалистов международной организации также стало известно , что вывоз меланжа именно с Харьковской и Одесской области происходит за счет главного донора ОБСЕ - правительства США . Взносы заокеанской страны немалые.

В свою очередь Александр Коротаев поблагодарил зарубежным партнерам за помощь в деле о лишении государства от боеприпасов и прочего ненужного военного имущества . А Михаил Добкин дал высокую оценку военнослужащим состав ракетного топлива и другим защитникам Отечества , проходящих службу в регионе .

- Именно на этом военном объекте я был несколько лет назад , во время проведения научат по тушению условного пожара . Находился я на других арсеналах и базах. Поэтому должен сказать , что профессионализм людей в погонах позволяет всем жителям области спокойно работать и отдыхать , - отметил председатель Харьковского областной государственной администрации.

Конечным пунктом переезда украинского меланжа станет филиал Закрытого акционерного общества Научно - производственная фирма " Техноазот " - Федеральное государственное предприятие "Завод им . Свердлова " , который расположен в городе Дзержинск Нижегородской области Российской Федерации . Там , путем сложного технологического процесса с чисто военного вещества сделают азотную кислоту , которую в дальнейшем можно использовать для обычных гражданских нужд . За ходом утилизации меланжа в соседней стране также будут следить представители ОБСЕ.

Справка. Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который на территории Украины началось в 2009 году, полностью взяли страны, среди которых: Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США.

До начала реализации условий международного проекта Украина-ОБСЕ, в марте 2012 года на территории Харьковщины хранилось около 4800 тонн меланжа.

После вывоза меланжа из Харьковской, работы по утилизации боеприпасов по проекту "Украина - ОБСЕ" продолжатся в Одесской области. Там остались последние в Украине мажет 2500 тонн избыточного компонента ракетного топлива меланж и, до сих пор, оттуда уже вывезено около 1000 тонн меланжа.