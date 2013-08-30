До 2017 года на реформирование украинской армии запланировано выделить 131 млрд. гривен

Об этом сегодня, 30 августа, во время брифинга в помещении Украинского национального информационного агентства «Укринформ» заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

По словам Министра, на боевую подготовку на этот период будет выделено 12 млрд. грн., на перевооружение армии – 24,7 млрд. грн., содержание ВС Украины, – 90 млрд. грн.

Из 180 тысяч военнослужащих украинской армии сегодня 80 тысяч – боевой состав, а 100 – подразделения тылового обеспечения.

– После реформы армии численность боевых частей будет составлять 70 тысяч, а тылового обеспечения – 50 тысяч человек, – отметил Министр обороны Павел Лебедев.

Он отметил, что на реформирование Вооруженных Сил предусматривается выделить 131,5 млрд. грн.

Всего же до 2017 года численность украинских Вооруженных Сил должна составить 120 тыс. человек, из которых 50 тыс. – тыловое обеспечение и 70 тыс. – боевые подразделения.