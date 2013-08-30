В военные ВУЗы на обучение было зачислено около 1000 человек

Об этом сегодня, 30 августа, сообщил Министр обороны Украины Павел Лебедев во время брифинга в помещении Украинского национального информационного агентства «Укринформ». Он отметил, что качественная подготовка и воспитание офицерского корпуса является одним из основных направлений военной реформы.

– Цель реформы военного образования – повышение качества подготовки военных специалистов и уменьшение расходов на содержание системы. Количество высших военных учебных заведений будет приведено к реальной потребности специалистов в войсках, – рассказал Министр обороны.

Павел Лебедев также сообщил, что на базе трех учебных центров в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях планируется создать лицеи, в которых будут учиться около 2 тысяч лицеистов-сирот, которые в дальнейшем, по желанию, могут быть приняты для прохождения контрактной службы в армии с соответствующим социальным и материальным обеспечением.

В целом, в этом году в военные ВУЗы на обучение было зачтено около 1000 человек. Кандидаты для вступления на обучение в военные ВУЗы, кроме предоставления сертификата Украинского центра оценки качества образования, проходили профессионально-психологический отбор, оценку уровня физической подготовки и тщательный медицинский осмотр военно-медицинской/медицинско-летной комиссией.

– Это позволило отобрать лучших юношей и девушек, сориентированных на военную карьеру. Общий конкурс кандидатов в среднем составил 2,3 человека на место, – сообщил Министр обороны.