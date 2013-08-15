Еще два Ми-8 модернизируют на Мотор Сичи

- Сегодня у нас есть надежный, более маневренный и скоростной вертолет, который, к тому же, еще и имеет больше возможностей для размещения вооружения благодаря обновленному двигателю. Вся дальнейшая модернизация вертолетов Вооруженных Сил Украины будет проводиться с такими двигателями, - заявил сегодня, 15 августа, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана после установления нового мирового рекорда для вертолета Ми-8МСБ из набора высоты.

После доклада о выполнении полетного задания генерал-полковник Владимир Замана вручил членам экипажа вертолета - Сергею Тишкову и Юрию Юхимчуку наручные часы "От начальника Генерального штаба", а генерал-лейтенант Юрий Байдак наградил пилотов Памятным нагрудным знаком командующего Воздушных Сил.

Выступая перед собравшимися, генерал-полковник Владимир Замана поздравил всех участников проекта.

- Согласно требованиям Президента Украины, Вооруженные Силы проводят работу по наращиванию более тесного сотрудничества с ведущими предприятиями Украины. Виктор Янукович требует: меньше говорить - больше делать. Сегодняшний результат говорит сам за себя. Уже в ближайшее время в АО "Мотор Сич" будет передан для проведения модернизации еще два вертолета Ми-8. Благодаря такой тесном сотрудничестве в ближайшие годы мы будем иметь абсолютно свой вертолет, который не будет уступать ни одному вертолету в мире, - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Кстати, ресурс нового двигателя превышает своего предшественника в 2 раза и составляет 4000 часов вместо 2000, что значительно экономит государственные средства на содержание крылатой машины.

Рассказывая о своей работе, Генеральный конструктор создания и модернизации вертолетной техники Украины, президент АО "Мотор Сич", Герой Украины Вячеслав Богуслаев подчеркнул, что сегодня весь мир идет по пути модернизации существующей авиационной техники.

- Это замена двигателей, установка современной электроники и авионики. Например, купить новый вертолет такого класса стоит примерно 15 миллионов долларов США, а наш проект, который сегодня доказал, что он лучший в мире, стоит всего 5 миллионов долларов США, - отметил Вячеслав Богуслаев.