Во Львове начались двусторонние командно-штабные компьютерные учения

Учения будут проходить между штабами батальонных тактических групп 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины и отдельного аэромобильного полка по программе подготовки офицеров многонациональных штабов.

В течение недели военнослужащие штабов полка и батальонных тактических групп будут отрабатывать разнообразные задачи по ведению боевых действий в различных условиях. Им предстоит выполнить соответствующую программу, в частности ознакомиться с процессом принятия решения на подготовку и ведение боевых действий в составе штаба батальонного тактической группы, на практике закрепить полученные навыки. Также в ходе обучения состоится тренировка по слаженности должностных лиц штабов полка, батальонного тактической группы и операторов рабочих станций.

Занятия с личным составом, который участвует в двустороннем обучении, проходят на специально оборудованных рабочих местах. В классах развернуты компьютеризированные системы имитационного моделирования боевых действий. Опытные инструкторы отдела имитационного моделирования боевых действий тщательно следят за ходом тренировок, помогают исправить ошибки.

После завершения отработки элементов программы начнется активная фаза учений, во время которой каждый военнослужащий будет действовать самостоятельно, в условиях наращивания обстановки и получит оценку за проведенную боевую работу.