Лебедев в Севастополе встретился Принцем Майклом Кентским

Министр обороны Украины Павел Лебедев встретился в Севастополе с Его Королевским Высочеством Принцем Майклом Кентским. Как ранее сообщалось, продолжается визит в Крым членов британского Клуба любителей старинной авиации "Air Squadron", в который входит Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский.

В субботу, 6 июля, под Севастополем состоялась масштабная реконструкция Балаклавской битвы 1854 года, в которой тогда погибли представители многих аристократических семей Великобритании. За ходом реконструкции, кроме британских гостей наблюдал Вице-премьер Украины Александр Вилкул, Министр обороны Украины Павел Лебедев, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский, командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, председатель Севастопольского горсовета Юрий Дойников и другие.

В воссоздании боев времен Крымской войны приняли участие около 150 представителей военно-исторических клубов из Украины и Российской Федерации, а члены Клуба любителей старинной авиации "Air Squadron" символически воссоздали их в воздухе над полем битвы.

По окончании реконструкции Принц Майкл Кентский вместе с Министром обороны Украины Павлом Лебедевым пообщались с ее участниками. Напоследок, в знак примирения народов, участвовавших в той далекой войне, с самолетов Клуба "Air Squadron" было сброшено лепестки роз, а курсанты Академии ВМС им. П.С. Нахимова выпустили в небо белых голубей.

Согласно плану пребывания в Севастополе членов британского Клуба любителей старинной авиации Принц Майкл Кентский посетил флагман украинского военного флота фрегат "Гетман Сагайдачный", который уже на следующий день вышел в Одессу для участия в украинском-американских учениях с приглашением других государств "Си бриз - 2013" .

Для членов Клуба также была организована экскурсия в Военно-морской музей "Михайловская батарея" и по достопримечательностям Крымской войны 1853-1856 годов.

По словам Его Королевского Высочества Принца Майкла Кентского, хотя он и не впервые в Украине и Севастополе, но искренне поражен не только гостеприимством нашего народа, но и высоким профессиональным мастерством моряков и летчиков украинских Вооруженных Сил.

Визит членов британского Клуба любителей старинной авиации в Крым и Севастополь завершается во вторник, 9 июля.