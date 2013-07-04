Сертификация подразделений 8-го армейского корпуса подтвердила готовность к "Rapid trident-2013"

Как сообщили в управлении 8-го армейского корпуса, заключительная сертификация - это определение готовности этих подразделений к национальной самооценке 2-го уровня, приобретать которую химики и саперы будут в Яворове, при проведении украинского-американских командно-штабных учений "Rapid trident- 2013 ".

Сертификацию, проходившую в миротворческом городке 12-го инженерного полка, проводила рабочая группа в составе 14 офицеров управления 8-го армейского корпуса. Подлежали сертификации 100% личного состава роты РХБ защиты и инженерно-саперной роты, которые действовали бок о бок, в составе единого подразделения - батальона оперативного обеспечения.

- Оценка проводилась в соответствии с требованиями НАТО, - рассказывает командир роты РХБ защиты капитан Александр Титов. - Относительно подразделения радиационной, химической и биологической защиты, то оценке подлежало несколько моментов по разным вводным. Так, оценивались действия воинов-химиков при нападении на базовый лагерь, действия по оказанию неотложной медицинской помощи раненым и их эвакуации вертолетом, действия при нахождении взрывоопасных предметов, во время обыска людей и транспортных средств. Также отрабатывались действия чисто профессионального характера - проведение специальной обработки дорог, участков местности, техники и личного состава, а также проведение радиационной, химической и биологической разведки участков местности и маршрутов выдвижения техники и личного состава.

- Заключительная сертификация выполняется в конце фазы активной боевой подготовки, которая прежде всего заключалась в налаживании совместных действий между подразделениями батальона оперативного обеспечения, - говорит командир отдельного батальона РХБ защиты подполковник Александр Купчук. - Иными словами, готовясь к "Rapid trident-2013", воины-химики и саперы учились взаимодействовать в составе одного подразделения.