Лебедев вручил погоны и кортики выпускникам Академии ВМС им. П.С.Нахимова

В Севастополе, в Академии ВМС имени П. С. Нахимова сегодня, 29 июня, состоялся очередной выпуск молодых офицеров и младших специалистов. Во время торжественной церемонии, состоявшейся на плацу военного вуза, выпускников с присвоением первого офицерского звания поздравил от имени Президента Украины - Верховного Главнокомандующего ВС Украины и от себя лично Министр обороны Украины Павел Лебедев.

Руководитель военного ведомства отметил значительные усилиях, которые сегодня прилагают руководство страны, в первую очередь Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович, Правительство Украины с целью дальнейшего развития Вооруженных Сил Украины, повышения уровня их боеготовности и боеспособности, а также решению социальных проблем военнослужащих.

- Хочу пожелать всем вам, кто носит погоны военного, чтобы для нашего народа вы были олицетворением защитника Отечества. Защитника, способного в любое время, не жалея своей жизни, защитить Украину и ее народ, - отметил Министр обороны Павел Лебедев.

Очень важным событием в жизни национального флота назвал сегодняшний выпуск лейтенантов командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин. Обращаясь к молодым офицерам, руководитель военного округа отметил:

- Вы будущее ВМС. Именно вам уже завтра нести военно-морской флаг Украины морями Мирового океана, вести наш флот вперед и побеждать.

Командующий приказал служить добросовестно, быть настоящими профессионалами и образцом для подчиненных, дорожить офицерской честью и достоинством, беречь и приумножать традиции флотского братства, любви к Родине, своего корабля, своей части. Вице-адмирал Юрий Ильин пожелал выпускникам успехов в овладении должностей, уверенности в своих силах, традиционных чистых фарватеров и семь футов под килем.

Руководитель оборонного ведомства Павел Лебедев вручил памятный знак лучшему выпускнику, отличнику учебы и боевой подготовки, стипендиату премии Президента Украины лейтенанту Алексею Гаджега.

Атташе по вопросам обороны при Посольстве Итальянской Республики в Украине полковник Амадео Санторо вручил выпускнику 5-го курса факультета корабельной энергетики Станиславу Походощуку подарочный вариант военно-морского кортика ВМС Италии.

В торжественной церемонии выпуска также приняли участие председатель Севастопольского городского совета Юрий Дойников, первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Федор Рубанов, помощник Министра обороны Украины Виктор Максимов, глава Гагаринской РГА города Севастополя Олег Сердюк, члены военного совета ВМС Украины, почетный председатель Совета ветеранов ВМС Украины вице-адмирал в отставке Николай Клитный, шефских делегации, представители духовенства.

Министр обороны Украины Павел Лебедев в завершение торжественной церемонии сфотографировался с выпускниками, ответил на вопросы представителей СМИ, ознакомился с некоторыми объектами Академии ВМС им.П.С.Нахимова.

Справка. Государственную аттестацию прошли 45 курсантов 5-го (выпускного) курса. Приказом Министра обороны Украины им присвоено воинское звание "лейтенант". Выпускники получили морские кортики и дипломы по образовательно-квалификационному уровню "специалист". 39 молодых офицеров назначены на должности в воинские части ВМС Украины, при этом подавляющее большинство выпускников будут служить на кораблях флота. Шесть выпускников направлены для прохождения военной службы в морских частях Государственной пограничной службы Украины.

Следует отметить, что 7 выпускников получили дипломы с отличием. Высокий средний балл выпускниками получен по физическому воспитанию, специальной физической подготовке и спорту - 4,33 балла.

Кроме того, 23-м старшинам, которые успешно закончили Академию ВМС им.П.С.Нахимова на заочной форме обучения, вручены дипломы образовательно-квалификационному уровню "бакалавр".