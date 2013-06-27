На Киевщине завершилось обучение военных авиаторов

Обучение проводилось в три этапа. В течение трех суток были отработаны единый алгоритм действий по подготовке и ведению боевых действий в ходе усиления прикрытия определенных важных объектов государства. Бригады были приведены в боевую готовность, с отработкой элементов совершения маршей подразделениями зенитной ракетной бригады и подготовки авиационных подразделений к осуществлению перебазирования на оперативный аэродром, а также отработали вопросы управления действиями бригад при работе по нарушителю правил использования воздушного пространства.

В ходе проведения заключительного этапа учений отработаны практические меры по отражению средств воздушного нападения противника авиацией, и нанесение ударов по объектам условного противника, при этом зенитные ракетные войска успешно выполнили поставленные задачи в условиях усиленных радиопомех.

– Проведение такого уровня учений актуальны и необходимы, ведь только на практике возможно усовершенствовать летную выучку личного состава и исследовать возможности усовершенствования системы огня бригады на малых и предельно малых высотах, а также вопросы практического взаимодействия зенитных ракетных войск с истребительной авиацией в ходе усиления прикрытия важных объектов государства, – отметил генерал-майор Аркадий Вашутин.

Комплекс проведенных мероприятий позволил отработать поставленные задачи на высоком уровне, учебные цели достигнуты.