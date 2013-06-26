В Николаеве состоялся выпуск 20 военных, которые учились по программе Украина-НАТО

В течение двух с половиной месяцев бывшие военнослужащие Николаевского гарнизона и военные, которые в ближайшее время планируют увольнение из рядов ВС Украины, учились новой профессии.

Специальности, которые получали военнослужащие назывались: охранник первого разряда и инкассатор. Инкассатор - это довольно редкая специальность, следовательно, николаевские военнослужащие получали ее первыми в городе.

Квалифицированные преподаватели, имеющие богатый опыт охранной деятельности, открывали ученикам азы нового ремесла. Завершилось обучение комплексным экзаменом, который успешно сдали все военнослужащие.

Поздравить николаевских военных приехал руководитель Программы Украина-НАТО Кристофер Штаудта. Он вручил выпускникам свидетельства об окончании курсов и пожелал успехов в обустройстве своей гражданской жизни.