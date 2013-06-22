В Севастополе начались военно-морские учения "Фарватер мира-2013"

В Севастополе начались учения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации "Фарватер мира-2013", темой которого является "Ведение общих антипиратских действий на море". В церемонии открытия приняли участие командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, помощник министра обороны Украины Виктор Максимов, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, руководитель учений - командующий Черноморского флота России вице-адмирал Александр Витко, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - первый заместитель руководителя учения вице-адмирал Сергей Елисеев, благочинный Севастопольского округа Сергей Халюта, участники учений. В начале церемонии была объявлена ​​минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Командующий украинскими ВМС вице-адмирал Юрий Ильин в приветственном слове на митинге отметил, что этим учением предшествовала серьезная подготовка.

- Приятно отметить, что после длительного перерыва мы уже третий год подряд снова активно работаем вместе по подготовке и проведению учений. За эти годы нам удалось достичь качественно нового уровня взаимодействия между нашими флотами, - сказал руководитель вида Вооруженных Сил Украины.

Командующий выразил убеждение, что личный состав-участники учений продемонстрируют слаженность взаимных действий. Он пожелал всем участникам мероприятий успешного проведения учений и достижения новых результатов на пути повышения своего профессионального уровня.

С приветственными словами к военным морякам также обратились председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, командующий Черноморского флота России вице-адмирал Александр Витко, депутат Севастопольского горсовета Петр Кудряшов, благочинный Севастопольского округа Сергей Халюта.

Учебными целями учений является выработка единых взглядов на формы и способы проведения антипиратских действий, отработка совместных действий экипажей кораблей (судов) и авиации двух флотов на учениях по ведению морского боя, по организации всех видов обороны на ходу с выполнением боевых упражнений, тактическому маневрированию, а также отработать действия сил авиации при выполнении заданий антипиратской деятельности и совместные действия поисково-спасательных сил.

К мероприятиям привлечены около 15 кораблей и судов, летательные аппараты двух флотов. В частности, украинские ВМС на маневрах представлены ракетным корветом «Хмельницкий», морским тральщиком "Черкассы", санитарным катером "Сокаль", 2 быстроходными лодками типа "Виллард", 1 самолетом Ан-26, 1 вертолетом Ми-14, 15 боевыми пловцами.

На 25 июня запланировано проведение эпизодов морской фазы учений. В частности, в море силы двух флотов проведут учения по контролю безопасности судоходства и опроса подозрительного судна, выполнят артиллерийские стрельбы, глубинное бомбометание, расстрел плавающей мины, проведут учения по борьбе за живучесть и оказанию помощи поврежденному кораблю. Кроме того, будет осуществляться ведение антипиратских действий, оказание помощи аварийному судну (тушение пожара), поиск и спасение личного состава, плавающего на воде и т.п..