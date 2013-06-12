В Крыму продолжаются занятия по вождению боевой техники в сложных условиях

Под руководством заместителя командира бригады по вооружению подполковника Владислава Бредуна военнослужащие гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона и зенитного ракетного артиллерийского дивизиона на танкодроме прорабатывают следующие учебные вопросы: выполнение практических упражнений по вождению боевых машин, постановка машины в окоп и выход из окопа, основа движения и правил вождения.

Цель занятий направлена на совершенствование навыков вождения машин с максимально возможной скоростью при правильном преодолении препятствий на местности, характерной месту выполнения учебно-боевых задач.

Интенсивные занятия также направлены на воспитание у военнослужащих ответственности за вверенную им технику, а также изучение и практическое соблюдение мер безопасности во время вождения.

Вместе с определенными курсу вождения боевых машин элементами, которые затрудняют выполнение упражнения, строгим экзаменатором для механиков-водителей выступают крымские горные дороги, которые добавляют сложностей и драйва при прохождении определенного маршрута.

Следует отметить, что ВСУ-2С6 «Тунгуска» недавно принята на вооружение в 36-ю отдельную бригаду береговой обороны, что в Перевальном. Поэтому на днях, вместе с отработкой нормативов, идет подготовка механиков-водителей, в том числе тех, кто недавно призван на военную службу по контракту.

По утверждению начальника бронетанковой службы 36-й отдельной бригады береговой обороны майора Владимира Куяна, только преодолев как минимум 90 километров горных дорог, механики-водители получат необходимые навыки для выполнения любых поставленных задач. Для этого с ними спланировано занятие как в день, так и ночью, при различных погодных условиях.