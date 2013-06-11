12.06.2018
вторник
USD
26.00
EUR
30.63
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
"Армія" №94 (Журналісти у військових діях)
16:27, 11 июня 2013
Армия
1
0
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Лента новостей
03:43
Омбудсмены Украины и России работают над "дорожной картой" освобождения заключенных - Лавров
03:33
"Стоим на ногах": глава МИД рассказал о результате давления на РФ во время встречи в Берлине
02:53
Журналисты показали шикарные яхты украинских политиков (видео)
02:41
"У него не было ответа": Климкин озвучил вопросы, которые задавал Лаврову на встрече "нормандской четверки"
01:53
В Берлине состоялись долгожданные переговоры по Донбассу: Климкин рассказал о "хороших новостях"
01:39
Трамп и Ким Чен Ын встретятся уже через несколько часов: в Белом доме рассказали детали саммита
00:57
В Одессе похитили "кота Жванецкого": полиция уже ищет скульптуру
00:33
Трамп рассказал, как проходят последние часы подготовки к исторической встрече с Ким Чен Ыном
11 июня, понедельник
23:55
СМИ рассказали, как преподносят жителям КНДР встречу Трампа и Ким Чен Ына
23:25
В Сингапуре перед встречей Трампа и Ким Чен Ына "засветились" их "двойники" (видео)
22:53
В Британии назвали единственное условие возвращения России в "Большую семерку"
21:56
Слепаков к ЧМ-2018 спел о том, как Кадыров попытался спасти сборную России (видео)
21:53
Порошенко 12 июня в Турции примет участие в запуске Трансанатолийского газопровода
21:29
Владелец украинского онлайн-магазина разбил лицо покупателю, который заявил, что приобрел у него ворованный Amazon Kindle
21:23
В Берлине "нормандская четверка" попытается договориться о немедленном прекращении огня на Донбассе - МИД
20:57
В Берлине начались переговоры глав МИД "нормандской четверки" (фото)
20:53
"Они все умрут": дисциплинарная комиссия не увидела нарушений в высказываниях замглавы Минздрава Линчевского (видео)
20:19
Истребители НАТО восемь раз поднимались на перехват российских самолетов над Балтийским морем
20:18
В Грузии арестовали соратника Саакашвили - СМИ
19:56
"За глубину в глазах": Лобода призналась в любви к российскому певцу (фото)
19:49
В Швейцарии пройдут выборы на блокчейне - СМИ
19:37
Первые жертвы ЧМ-2018: в Питере фанату проломили череп, в Москве - ограбили
19:31
В РФ группу россиян не пустили на внутренний рейс из-за отсутствия китайских виз
19:17
Черный лимузин и огромная охрана: Ким Чен Ын прогулялся по Сингапуру перед историческим саммитом (фото, видео)
19:03
НБУ ввел новый критерий для отнесения банка к категории проблемных
19:01
Мнение
Итоги саммита "Большой семерки": с чем связан демарш Трампа (укр.)
19:00
Роналду отклонил предложение Реала в 25 миллионов евро в год
18:59
Помощник митрополита Киево-Печерской лавры устроил ДТП и скрылся с места аварии (видео)
18:49
ФФУ накажет футболистов из команды Закарпатья, выигравшей чемпионат мира "непризнанных стран"
18:45
В киевском Военном институте массово отравились курсанты
18:39
В Берлине родственники украинских пленных пикетируют виллу, где запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки" (видео)
18:31
Проект новых тарифов НКРЭКУ для столицы: тепло может подешеветь на 29%
18:31
Италия оказалась в центре скандала из-за отказа пропустить судно с 629 голодающими мигрантами из Африки
18:27
Возгорание спорткомплекса Минобороны в Львове: прокуратура рассказала основную версию причины пожара (видео)
18:27
США ввели санкции против 5 российских компаний и трех россиян за сотрудничество с ФСБ
18:20
В Харькове ранее судимый за педофилию мужчина двое суток удерживал и растлевал 9-летнюю девочку
18:13
Климкин обсудил с немецкими чиновниками совместные действия в отношении оккупированных Крыма и Донбасса
18:06
Курс валют на вторник: доллар дешевеет, евро дорожает
18:03
Бизнес-центры во Львове "минируют" из России - СБУ
17:56
Настоящий ад на Земле: разработчики анонсировали продолжение легендарной игры DOOM (видео)
17:44
Цены производителей промпродукции в мае выросли почти на 17%
17:44
В Румынии российский посол стал жертвой карманного вора
17:36
Украина может избежать пошлин на поставки стали и алюминия в США - торгпред
17:33
Порошенко: украинские бойцы на передовой получают 20 тысяч гривень в месяц
17:31
В Минюсте хотят разрешить вывозить ребенка за границу без разрешения второго разведенного родителя
17:28
"Киевпастранс" пригрозил "зайцам" регулярными рейдами контролеров совместно с полицией
17:23
ФФУ запретила Шахтеру организованный выезд болельщиков на следующую гостевую игру
17:22
Госавиаслужба ввела жесткие правила для беспилотников
17:07
Фанат Marvel посмотрел блокбастер "Мстители 3" рекордное количество раз
17:00
Аналитика
Вехи недели. Комбинация от Гройсмана, антикоррупционные компромиссы и катапульта для Данилюка
17:00
Порошенко признался, какая у него мечта
17:00
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
16:59
Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет без посторонних
16:43
В США пятилетнюю девочку парализовало после укуса клеща
16:32
НК
"Пробег под каштанами" передал Кардиоцентру чек на рекордные 2 млн грн для спасения маленьких сердец
16:30
НК
293-й миллионер "Лото-Забава" появился в Чернигове!
16:30
В Киеве на Крещатике планируют заменить деревья, которые не выдержали экологических условий
16:30
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
16:27
Голая Бейонсе с мужем в постели: певица показала свои обнаженные ягодицы ради новой книги (фото)
16:27
Чемпион мира по футболу Виейра возглавил Ниццу
16:21
Порошенко: Украина защитит своих политзаключенных в России, чтобы там не говорили "всякие мураевы"
16:04
Российское гостеприимство: в Москве ряженый полицейский ограбил бразильского болельщика
16:04
36-летний хавбек Ротань покидает Динамо
16:02
Для проведения корпоратизации "Энергоатома" необходимы законодательные изменения – глава компании
15:58
С начала войны на Донбассе пропали без вести почти 4 тысячи человек, половина из них до сих пор не найдена
15:57
"Энергоатом" рассматривает возможность расширения использования ядерного топлива Westinghouse на энергоблоках АЭС мощностью 440 МВт
15:54
Интервью
Глава КСУ Станислав Шевчук: В Западной Европе в целом к Венецианской комиссии никто не обращается. А мы спекулируем этим
15:47
"Полгода будет достаточно": Сытник дал прогноз по запуску Высшего антикоррупционного суда
15:43
"У меня все шикарно": Лобода рассказала об отце своего второго ребенка
15:41
Прокуратура просит суд арестовать догхантера Святогора (фоторепортаж)
15:41
В аэропорту Франкфурта из-за тягача загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие (видео)
15:38
Российский писатель: после Сочи произошла аннексия Крыма, началась война в Украине, а что будет после финала ЧМ?
15:37
Государству понадобится больше 8 лет на выплату долгов по решениям судов – Счетная палата
15:36
70-летняя София Ротару поделилась ярким фото с сыном и внучкой на отдыхе в Лондоне
15:36
Взрыв в ночном клубе в Сумах: работу печально известного заведения "Луна" предлагают ограничить
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить
Соглашаюсь
Продолжая просматривать www.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с
Правилами пользования сайтом
, и соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности