Украинские музыканты стали победителями международного конкурса военных оркестров

Выступление оркестра органично дополнил балет музыкального центра «Модерн». Балетмейстер оркестра Наталья Новик получила первую премию за лучшую хореографию. Украинские военные артисты подготовили настоящую шоу-программу, которая поразила жюри и гостей города.

– К зарубежной поездке наш коллектив специально готовил новые музыкальные номера и подбирал костюмы, – сообщил начальник Военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Заслуженный артист Украины подполковник Александр Шевчук. – На суд итальянской публике мы представили уникальный синтез украинского мелоса с современными достижениями. Компиляция гимна Украины и гимна Евросоюза во время выступления балета звучала органично и фантастически, в этом месте итальянцы не могли удержаться от бурных аплодисментов.

– Наши коллеги, военные музыканты из других стран, играют очень мощно, качественно и аккуратно. Но в основном эти выступления безэмоциональные. Мы ставим себя на место слушателя и понимаем, что это им неинтересно. Как только мы начинаем играть, люди к нам идут, потому что есть энергетика. Особенно когда есть украинская музыка с интересными ритмами, которая всегда с воодушевлением воспринимается зарубежной публикой. И это всегда срабатывает, – поделился тайной победы подполковник Александр Шевчук.

Начальник военного оркестра майор Игорь Кишман добавил, что не обошлось без волнений. Члены жюри обращали внимание на все, в том числе на костюмы и маленькие детали во время выступлений.

– Было очень приятно, что из разных городов Италии поддержать нас приехало много украинцев. Украинский язык был слышен повсюду, – сказал Игорь Кишман.

Справка. За время своего существования военно-музыкальным центром проведено более 1000 концертно-строевых мероприятий в воинских частях гарнизонов Вооруженных Сил Украины и в гражданских организациях. Артисты и музыканты центра участвовали почти в 25 международных фестивалях, программах, концертах Европы и России, представляя украинское искусство на международной арене.