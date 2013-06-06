Представители СМИ испытали себя в роли военных

Первой остановкой медийщиков на полигоне стал комплекс водолазной подготовки. В настоящее время – это единственный на территории Украины специализированный объект, где может проводиться не только специальная подготовка военных водолазов, но и подготовка экипажей танков для преодоления водных преград. Преподаватели и курсанты военного вуза подробно ознакомили гостей с возможностями комплекса и радостно ответили на вопросы журналистов. А на озере военнослужащие Академии продемонстрировали, каким образом преодолевает водную преграду танк Т-64 по дну водоема. Также гости ознакомились с подготовкой курсантов 184-го Учебного центра Академии сухопутных войск на комплексе подготовки инженерных войск, возможностями полосы психологической подготовки и других объектов полевой учебно-материальной базы вуза.

Выпускники факультета аэромобильных войск и разведки продемонстрировали свои навыки по владению приемами рукопашного боя. Победить голыми руками трех и более противников, разломать рукой кирпич или доску, удержать на руках шлакоблок, который разбивается кувалдой, надуть до разрыва грелку или разорвать зубами алюминиевую банку с безалкогольным напитком, или... филигранным ударом ноги сбить стакан воды с головы товарища – все это под силу будущим офицерам-десантникам.

«Каждое слово должно попадать в цель». Это журналистское кредо гости полигона смогли практически реализовать на огневом городке МЦМБ.

Представители СМИ имели возможность испытать свои водительские навыки на современном танкодроме Академии. Гости должны были обуздать грозные боевые машины: танки и боевые машины пехоты. Каждый из присутствующих мог преодолеть маршрут танкодрома в качестве механика-водителя, наводчика-оператора или командира боевой машины.

В этот же день журналистский десант также имел возможность наблюдать за стрельбой мощных артиллерийских систем. Батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» сыграла громкий финальный аккорд в программе ознакомления с возможностями Международного центра миротворчества и безопасности.

В конце дня, который представители СМИ провели в армии, председатель Львовского областного совета Виктор Шемчук и начальник Академии генерал-лейтенант Павел Ткачук поблагодарили журналистов за их работу и за высокий профессионализм и четкую позицию в освещении процессов, происходящих в современном обществе, отметили лучших из них грамотами и подарками.