Украинские вертолетчики в Либерии налетали более 1000 часов

Экипажи на вертолетах Ми-8 выполняли задачи по перевозке пассажиров и грузов в населенные пункты, куда добраться сушей практически невозможно из-за начала сезона тропических дождей. Также украинские пилоты на многоцелевом вертолете доставили ​​группу врачей и медицинских средств к площадке Зор Зор, что у границы с Гвинеей. В настоящее время в этом районе зафиксированы случаи заболевания людей лихорадкой Лассо. По возвращении украинского вертолетчиков на базовый аэродром военные медики отряда провели специальные дезинфекционные мероприятия.

В течение трех часов пара Ми-24 осуществляла воздушную разведку и боевое патрулирование территории вдоль границ. После выполнения заданий прошло торжественное собрание по случаю праздника, во время которого командир 56-го ОВО полковник Петр Плис зачитал военнослужащим поздравления, поступившие в адрес миротворцев от руководителей государства, Вооруженных Сил Украины и Организации Объединенных Наций. Ряду воинов были вручены грамоты и объявлены благодарности.

Стоит отметить, что с начала 18 ротации экипажа на вертолетах Ми-8 и Ми-24 провели в небе более 1000 часов.

Кроме того, в этот день офицеры 56-го ОВО участвовали в праздничных мероприятиях, проходивших в штаб-квартире Миссии ООН в городе Монровия. На них присутствовали руководящий состав Миссии, представители правительства, военных подразделений и другие почетные гости. За весомый вклад в восстановление страны, мирную жизнь ее жителей со словами благодарности к собравшимся обратились вице-президент Либерии Джозеф Н.Боракай, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Либерии Карин Ландгрен. Особые слова благодарности звучали в адрес военных контингентов. В том числе и украинским военным авиаторам, которые уже более 9 лет выполняют задачи Миссии ООН в Либерии.

Минутой молчания присутствующие почтили миротворцев, потеряли свою жизнь, находясь на службе делу мира.

- Более 111 тысяч человек выполняют задачи под флагом ООН, в том числе почти 100 тысяч военнослужащих и полицейских из 116 стран, задействованных в 15 операциях по поддержанию мира на четырех континентах, - отметила Карин Ландгрен. - Сейчас ООН будет адаптировать политику, чтобы лучше выполнять свою миссию, помогая людям и государствам, где проходят наиболее разрушительные конфликты в мире. Поэтому поддержание мира никогда не была более динамичным и более гибким, чем сегодня.