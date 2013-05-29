Руководство Минобороны и Генштаба ВСУ приняло участие в церемонии возложения цветов

В церемонии приняли участие: заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко, члены Коллегии Министерства обороны Украины, руководство Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, представители международных организаций, участники миротворческих операций и военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины.

После торжественного возложения цветов и венков участники церемонии почтили память погибших миротворцев минутой молчания, а военнослужащие роты Почетного караула Министерства обороны Украины салютовали автоматными залпами.

В этот же день в Вооруженных Силах Украины проходят торжественные мероприятия по чествованию военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в боевых действиях (конфликтах) на территории других государств. Кроме этого продолжаются также совместные мероприятия с органами государственной власти и местного самоуправления, ветеранскими и общественными организациями.

Следует отметить, что Украина, как независимое государство, свою миротворческую деятельность начала в 1992 году направлением 240-го отдельного миротворческого батальона в бывшую Союзную Республику Югославию.

За 21 год более 40 тысяч украинцев, проявляя высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, приложили усилия к установлению мира и безопасности на планете. Украинские военнослужащие в миротворческих подразделениях эффективно обеспечивали патрулирование местности и осуществляли разминирование, оказывали медицинскую помощь, перевозили гуманитарные грузы, принимали участие в строительстве школ и восстановлении коммуникаций.

На сегодняшний день миротворческая деятельность является одной из ведущих в роли нашего государства на мировой арене, важной приметой украинской международной политики. Украина утвердилась как авторитетный и надежный партнер мирового сообщества.

Сегодня 665 украинских военнослужащих выполняют задачи в 10-ти международных миротворческих миссиях и операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС на территориях 7 стран мира.

Активное участие Вооруженных Сил Украины в миротворческой деятельности остается важной составляющей внешней политики нашего государства. Последовательно наращивая вклад в миротворческую деятельность, Украина укрепляет свой авторитет и повышает свою роль в мире.