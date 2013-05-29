Руководство Минобороны и Генштаба ВСУ приняло участие в церемонии возложения цветов
Сегодня, 29 мая, по случаю Международного дня миротворцев ООН, в Наводницком парке в Киеве состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятному камню на Аллее Славы миротворцев ООН.
В церемонии приняли участие: заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко, члены Коллегии Министерства обороны Украины, руководство Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, представители международных организаций, участники миротворческих операций и военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины.
После торжественного возложения цветов и венков участники церемонии почтили память погибших миротворцев минутой молчания, а военнослужащие роты Почетного караула Министерства обороны Украины салютовали автоматными залпами.
В этот же день в Вооруженных Силах Украины проходят торжественные мероприятия по чествованию военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в боевых действиях (конфликтах) на территории других государств. Кроме этого продолжаются также совместные мероприятия с органами государственной власти и местного самоуправления, ветеранскими и общественными организациями.
Следует отметить, что Украина, как независимое государство, свою миротворческую деятельность начала в 1992 году направлением 240-го отдельного миротворческого батальона в бывшую Союзную Республику Югославию.
За 21 год более 40 тысяч украинцев, проявляя высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, приложили усилия к установлению мира и безопасности на планете. Украинские военнослужащие в миротворческих подразделениях эффективно обеспечивали патрулирование местности и осуществляли разминирование, оказывали медицинскую помощь, перевозили гуманитарные грузы, принимали участие в строительстве школ и восстановлении коммуникаций.
На сегодняшний день миротворческая деятельность является одной из ведущих в роли нашего государства на мировой арене, важной приметой украинской международной политики. Украина утвердилась как авторитетный и надежный партнер мирового сообщества.
Сегодня 665 украинских военнослужащих выполняют задачи в 10-ти международных миротворческих миссиях и операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС на территориях 7 стран мира.
Активное участие Вооруженных Сил Украины в миротворческой деятельности остается важной составляющей внешней политики нашего государства. Последовательно наращивая вклад в миротворческую деятельность, Украина укрепляет свой авторитет и повышает свою роль в мире.