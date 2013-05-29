Лебедев: Мужество и профессионализм украинских миротворцев завоевали нашему государству высокий авторитет

Уважаемые воины-миротворцы, военнослужащие, работники и ветераны Вооруженных Сил Украины!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником - Международным днем ​​миротворцев ООН.

В этом году Украина отмечает 21-ю годовщину своего участия в международной миротворческой деятельности. Все это время военнослужащие Вооруженных Сил Украины в сложных, а нередко и экстремальных условиях достойно выполняли свою почетную и благородную миссию далеко от Родины, повышали авторитет государства на международной арене, обеспечивали его признание как влиятельного субъекта в системе европейской и мировой безопасности.

За 21 год более 40 тысяч сынов Украины, проявляя высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, приложили усилия к установлению мира и спокойствия на планете. Военнослужащие украинских миротворческих подразделений эффективно обеспечивали патрулирование местности и осуществляли разминирование, оказывали медицинскую помощь, перевозили гуманитарные грузы, принимали участие в строительстве школ и восстановлении коммуникаций.

Сегодня еще 665 украинских военнослужащих продолжают выполнять задачи в 10 международных миротворческих миссиях и операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС на территориях 7 стран мира.

Честь, ответственность и профессионализм украинских миротворцев сегодня дают надежду сотням тысяч людей на счастливое будущее, обеспечивают их мирную жизнь. Безупречное выполнение задач, мужество и высокий профессионализм украинских миротворцев получили нашем государстве высокий авторитет у руководства международных организаций, стали основой для приглашения Украины к участию в других миротворческих мероприятиях.

Сегодня активное участие Вооруженных Сил Украины в миротворческой деятельности продолжает быть важной составляющей внешней политики нашего государства. Уверен, что украинские миротворцы и в дальнейшем будут образцово нести нелегкую службу в неспокойных местах планеты, приумножая свой вклад в урегулирование опасных конфликтов, восстановление правопорядка и защиты прав человека.

Сердечно поздравляю с праздником всех, кто принимал участие и сейчас выполняет задачи по поддержанию мира в миротворческих операциях под эгидой ООН и других международных организаций.

Желаю вам, вашим родным и близким счастья, здоровья, энергии и вдохновения, успехов в большом и важном деле, положенной мировым сообществом на украинских миротворцев. Пусть ваши высокие профессиональные и морально-боевые качества, боевой опыт служат идеалам гуманизма и делу защиты жизни людей!