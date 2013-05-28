Оздоровительный лагерь имени Гагарина ВСУ готов принять детей

Детский оздоровительный лагерь имени Юрия Гагарина Вооруженных Сил Украины к юбилейному, 60-му по счету, сезону отдыха - готов. Такой вывод можно сделать исходя из подписанного членами специально созданной комиссии акта о готовности учреждения к открытию и функционированию летом 2013 года.

По словам начальника 59-го Дома офицеров подполковника Валентина Доценко, начиная с 1 апреля текущего года на территории лагеря был реализован ряд мероприятий, направленных на совершенствование его инфраструктуры и улучшение условий отдыха и оздоровления детей. Так, на протяжении всего подготовительного периода силами военнослужащих и подрядных организаций "Оригинал-99" и "Укрстройинвест" был выполнен немалый объем работ по благоустройству внешней и внутренней территории, а также установлены два новых санузла в одном из спальных корпусов, проведена ревизия систем водоснабжения и электроснабжения и осуществлен текущий ремонт в других помещениях лагеря, на что в финансовом эквиваленте было потрачено более 200 тысяч гривен.

Подполковник Валентин Доценко поблагодарил руководящий состав Одесского гарнизона и должностным лицам Юго-Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления, с помощью которых удалось решить ряд проблемных вопросов. Он выразил также благодарность командованию части и учреждений, военнослужащие которых привлекались к выполнению ряда ремонтных работ в ходе подготовки инфраструктуры заведения.

Директор детского оздоровительного лагеря Вооруженных Сил Украины имени Ю.Гагарина Лариса Сергеева сообщила, что его открытие запланировано на 2 июня. В целом в течение четырех летних лагерных изменений в Одессе, на побережье Черного моря, должны отдохнуть более 630 школьников в возрасте от 8 до 14 лет, проживающих в разных регионах Украины. Рассказывая об оздоровительной и воспитательной направленности отдыха юных "гагаринцев", она отметила, что их ждет довольно разноплановая культурно-развлекательная программа. В частности, экскурсии по городу и культпоходы в цирк и театры, посещение храмов и мемориальных комплексов, спортивные и интеллектуальные соревнования между отрядами и с детьми из соседних оздоровительных лагерей. Кроме того, в распоряжении детей - оснащенный современной мультимедийной установкой кинозал, спортивные и танцевальные площадки и микроавтобус, по случаю празднования 55-летнего юбилея со дня создания лагеря, которые были переданы детям Министерством обороны Украины.