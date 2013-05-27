Военнослужащие преодолели очередной этап боевых стрельб взводов
Участие в стрельбах принимали пехотинцы и боевые машины. Они выполняли поставленные задачи во взаимодействии, так, как это было бы во время настоящего боя.
Перед подчиненными командира роты капитана Николая Тренина стояла задача на уничтожение хорошо подготовленного опорного пункта противника. Для этого пехотинцы максимально близко подошли к линии обороны в десантных отделениях боевых машин пехоты. И, развернувшись в боевой строй, используя стрелковое оружие и гранатометы, а также при поддержке боевых машин БМП-2 взломали оборону врага. Нужно заметить, что во время проведения этих стрельб пехотинцы после многолетнего перерыва выполняли упражнение стрельб из подствольного гранатомета.
– Стрельбы оценивались по двум критериям – тактические действия и за огневое поражение, – рассказал командир 1 механизированного батальона подполковник Олег Зубовский. – По тактические действия взвод получил оценку «отлично», а за огневое поражение «хорошо».
В целом подобные стрельбы являются, так сказать, своеобразным экзаменом для военнослужащих подразделения. И именно полигон показывает все достижения и недостатки, которые были во время всего периода обучения.