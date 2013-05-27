Военнослужащие преодолели очередной этап боевых стрельб взводов

Перед подчиненными командира роты капитана Николая Тренина стояла задача на уничтожение хорошо подготовленного опорного пункта противника. Для этого пехотинцы максимально близко подошли к линии обороны в десантных отделениях боевых машин пехоты. И, развернувшись в боевой строй, используя стрелковое оружие и гранатометы, а также при поддержке боевых машин БМП-2 взломали оборону врага. Нужно заметить, что во время проведения этих стрельб пехотинцы после многолетнего перерыва выполняли упражнение стрельб из подствольного гранатомета.

– Стрельбы оценивались по двум критериям – тактические действия и за огневое поражение, – рассказал командир 1 механизированного батальона подполковник Олег Зубовский. – По тактические действия взвод получил оценку «отлично», а за огневое поражение «хорошо».

В целом подобные стрельбы являются, так сказать, своеобразным экзаменом для военнослужащих подразделения. И именно полигон показывает все достижения и недостатки, которые были во время всего периода обучения.