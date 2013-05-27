Полтавские авиаторы отметили 70-летний юбилей

Около тысячи военнослужащих, ветеранов и гостей не только из Украины, но и из двенадцати стран мира стали участниками этого незабываемого действа. Торжества состоялись в городском доме культуры. Поздравления и искренние пожелания со сцены в адрес юбиляров звучали от представителей органов государственной власти и почетных гостей. В частности, от генерала армии Героя России, бывшего командующего дальней авиацией ВВС России Петра Дейнекина, заместителя командующего Воздушных Сила Украины генерал-лейтенанта Василия Семеновича Никифорова, бывшего командира дивизии генерал-лейтенанта Валентина Иванова и других.ое

- Неумолим время, границы и реалии развели всех нас по разным уголкам земного шара, - отметил в своем выступлении Петр Дейнекин, в прошлом тоже был командиром полтавской авиадивизии. - Но с нами всегда остаются традиции воинов-гвардейцев, их несгибаемый моральный дух и жизненный оптимизм. Именно это и является реальным продолжением боевой биографии наших частей, сколько бы лет не прошло.

По окончании церемонии награждения лучших военнослужащих и ветеранов авиасоединения, перед собравшимися выступил ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины. Продолжились торжественные мероприятия уже на территории военной части, где представителями Православной церкви была освящена часовня в честь воинов-авиаторов, погибших при исполнении служебных обязанностей в послевоенное время.

Гостям праздника были представлены два новых зала музея, посвященных истории космонавтики и периода Великой Отечественной войны, работы кружковцев областного центра технического творчества, масштабные модели самолетов разных времен. Гвоздем программы стал пролет самолета АН-26 над территорией авиагородка и городом, стало напоминанием ветеранам и гостям об авиационных традициях Полтавы.