Лебедев проверил Кременчугский гарнизон

Сегодня, 24 мая 2013 в рамках рабочей поездки в Кременчугский гарнизон Министр обороны Украины Павел Лебедев проверил способность выполнения задач по назначению личным составом 107-го реактивно-артиллерийского полка 6-го гвардейского армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

После доклада командира части полковника Николая Комлик о состоянии дел и жизнедеятельности полка, Министр обороны осмотрел территорию части, инфраструктуру, материально-техническую базу и боевую технику.

Особое внимание Павел Лебедев уделил вопросам деятельности командования корпуса и полка по комплектованию подразделений личным составом, создание надлежащих условий для военной службы, в частности, совершенствование учебно-воспитательного процесса и материально-технической базы.

Отдельным пунктом были определены приоритеты в решении вопросов относительно сооружений и территорий, высвобожденных из эксплуатации, который должен стать весомым шагом в экономии государственных средств на их содержание и обеспечение военнослужащих жильем.

Во время знакомства министра обороны с военной частью ему были представлены возможности боевой техники, в частности, реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". Так, на полигоне части личный состав 1-го реактивно-артиллерийского дивизиона под командованием подполковника Александра Келембета выполнил практические тренировки по отработке боевых задач.

Министр обороны Павел Лебедев дал высокую оценку действиям реактивников, а также высказал свое видение совершенствования учебного процесса с учетом требований как ко всем звеньям руководящего состава, так и к различным категориям военнослужащих.

Также во время рабочей поездки в Кременчугский гарнизон Министр обороны Украины Павел Лебедев посетил Публичное акционерное общество "АвтоКрАЗ", где осмотрел новейшие разработки автомобильной и специальной техники и обсудил с руководством предприятия вопросы дальнейшего сотрудничества с Министерством бороны Украины.