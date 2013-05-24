Состоялась очередная ротация украинских миротворцев в Афганистане

7 представителей Вооруженных Сил Украины прибыли вместе с новой ротацией литовского военного контингента, приняли и освоили специальное оборудование и технику, используемые для улучшения безопасности личного состава и усиления возможностей наших специалистов.

Военные врачи - майор медицинской службы Тарас Скрига и майор медицинской службы Сергей Пивторан, а также специалисты по разминированию подполковник Богдан Бабий, майор Богдан Глуховатый, старшина военной службы по контракту Сергей Мельник, сержант военной службы по контракту Александр Кравчук и инструктор-кинолог сержант Александр Топольский с минно-розыскной собакой (немецкой овчаркой Бондом) выполнять задания вместе со своими литовскими коллегами в афганской провинции Гор, несмотря на сложные географические и климатические условия.

Новая ротация украинских миротворцев настроена продолжать добрую традицию качественного и эффективного выполнения задач, что было оценено Коалиционным и литовским командованием. Особенностью данной ротации является то, что в рамках общего сокращения и трансформации международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан в сентябре текущего года литовский контингент покинет провинцию Гор и передаст полномочия по обеспечению безопасности в регионе Афганским Национальным Силам Безопасности.

В связи с этим достигнута договоренность о передислокации украинского персонала в контингент ВС Италии в г. Герат.