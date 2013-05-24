В Чернигове постоянно продолжается прием посетителей в приемной МО Украины

По словам руководителя Региональной общественной приемной Министра обороны Украины в Чернигове - помощника военного комиссара Черниговского областного военкомата по правовой работе майора Анатолия Лотоцкого, подавляющее большинство людей, которые обращаются со своими проблемами, уже успели почувствовать на себе реальные преимущества в работе этой структуры. Здесь граждане получают бесплатную профессиональную юридическую консультацию, практическую помощь в оформлении документов правового характера, четкий ответ по существу вопроса. Поэтому большинство проблемных вопросов можно решать на месте, не тратя время и деньги на поездку в столицу.

- Вопросы, которые выходят за пределы нашей компетенции, мы направляем в Киев. По каждому обращению заявители в четко установленные сроки получают ответы с конкретными путями решения той или иной проблемы, - отметил майор Лотоцкий. - Основная категория граждан, которые обращаются к нам, - это лица пенсионного возраста, в большинстве ставят вопрос перерасчета пенсий, улучшение жилищных условий, выплаты одноразовой денежной помощи в результате заболеваний, полученных во время прохождения военной службы, и инвалидности, установления статуса участника боевых действий, получения льгот, установленных действующим законодательством Украины для данной категории граждан, - отметил офицер.

Немалую часть обращений подают лица, которые работают или проходят государственную службу в различных военных формированиях на территории Черниговской области. Данную категорию граждан в основном беспокоят вопросы о праве на получение тех или иных отпусков, зачисления в стаж государственной службы определенного периода работы, наличие права на получение пенсионного обеспечения как государственного служащего. Львиная доля граждан, прибывающих на прием к Региональной общественной приемной Министерства обороны Украины в Чернигове - жители областного центра и населенных пунктов, где дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил Украины.

Около десятой части обращений принимаются по телефону "горячей линии", по электронной и обычной почте.