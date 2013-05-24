Военнослужащие Одесского гарнизона освобождали людей из-под завалов

Свою помощь гражданскому населению и аварийным службам города предоставили и военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Согласно решению начальника Одесского гарнизона генерал-майора Анатолия Сиротенко, временно исполняющий обязанности начальника Военной академии генерал-майор Олег Гуляк создал оперативную группу во главе с полковником Юрием Клятом, в состав которой вошли 60 курсантов военного вуза.

Прибыв на место происшествия, военнослужащие присоединились к расчистке завалов. Работая в тесном взаимодействии с представителями Государственной службы чрезвычайных ситуаций, военные, используя гидравлический кран и дополнительное освещение, внесли весомый вклад в проведение спасательной операции по поиску, освобождению и госпитализации людей, оказавшихся под завалами. По оперативным данным, удалось спасти двух жителей дома.