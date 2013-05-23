Посол Королевства Норвегия вручил дипломы украинским военным

В течение 3 месяцев, в соответствии с договором между Университетом Нурланд и Международным фондом социальной адаптации, на территории Крымского полуострова фактически четыреста военнослужащих и членов их семей, проходили профессиональную переподготовку на гражданские специальности. Примерно половину из них обучали преподаватели Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

Во время учебного процесса вместе с профилирующими дисциплинами проводятся психологические тренинги по развитию личности и психологии трудоустройства. Тематика подготовки постоянно корректируется, изучается спрос на рынках труда через центры занятости полуострова. Занятия проходят по месту жительства слушателей на территории Крымской автономии.

Господин Йон Елведал Фредриксен подчеркнул, что сокращение Вооруженных сил - это общемировая проблема.

- Моя страна также несет ответственность за ликвидацию последствий холодной войны. Военным необходимо помогать в социальной адаптации и трудоустройстве после увольнения, и этот проект способствует повышению стабильности в обществе. Наше сотрудничество способствует укреплению культурных и экономических связей между нашими государствами.

Цель проекта "Украина-Норвегия" - снижение социальной напряженности в армейской среде и обществе в целом. Бывшим военным и членам их семей, а также тем, кто запланирован на увольнение из рядов Вооруженных Сил Украины, совершенно бесплатно оказывают помощь в получении гражданской специальности, трудоустройстве и социально - психологической реабилитации.

Благодаря этому проекту между Университетом Норланда, город Буде и Таврийским национальным университетом имени В.И.Вернадского, был подписан меморандум о сотрудничестве. Он предполагает не только профессиональную переподготовку военных, но и научное сотрудничество, обмен слушателями и преподавателями, а также проведение международных круглых столов по различным вопросам.

Председатель Общественного движения "Лига офицеров Севастополя" Владимир Лукичев, который занимается непосредственной комплектацией групп, рассказал, что проект длится уже десять лет.

- За это время переподготовку прошло около двух с половиной тысяч человек, большинство из которых нашли себе работу в течение первых трех месяцев после выпуска.

В актовом зале Таврийского национального университета имени В.И.Вернадского состоялось торжественное вручение дипломов. Слушатели получили сразу три документа от Таврийского национального университета - свидетельство государственного образца, Университета Нурланд - Диплом о прохождении переподготовки, и от Королевского Министерства обороны и Министерства иностранных дел Королевства Норвегия - Сертификат об окончании курсов.

Во время торжеств выпускников поздравили иностранные гости, которые посетили праздник. Это Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегии в Украине Господин Йон Елведал Фредриксен, военный атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегии в Украине Хокон Лекен и заместитель министра обороны Королевства Норвегия по личному составу Чешти Клебо.

Начальник Управления личного состава - заместитель начальника штаба Командования ВМС ВС Украины контр-адмирал Игорь Тимчук поблагодарил от имени всего оборонного ведомства иностранным гостям за сотрудничество.

- Этот проект очень важен для наших военных, поэтому надеюсь, что он будет развиваться и в дальнейшем. Я уверен, что полученные знания пригодятся сегодняшним выпускникам, - отметил в своем выступлении контр-адмирал Игорь Тимчук.