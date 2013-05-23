Военные ученые отмечены государственной наградой Украины

Ежегодная торжественная церемония присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники прошла в Киеве.

За разработку системы защиты летательных аппаратов Государственной премии были удостоены директор Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины, Герой Украины, заслуженный летчик-испытатель СССР, кандидат технических наук генерал-майор Юрий Тишков и заместитель директора Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины по научной работе, кандидат технических наук полковник Владимир Башинский.

Разработка системы защиты летательных аппаратов проводилась научным коллективом центра более 10 лет. За это время все составляющие прошли полный комплекс испытаний, летные и натурные эксперименты, рекомендованные к серийному производству и принятые на вооружение Вооруженных Сил Украины.

В своем выступлении на собрании личного состава центра по случаю Дня науки Юрий Тишков отметил:

– Это событие является отличием труда всего коллектива центра. Перед нами стоят новые задачи, в частности, успешного проведения испытаний отечественного военно-транспортного самолета Ан-70, вертолета Ми-8 МСБ в интересах Вооруженных Сил Украины, модернизированных самолетов Су-27, Су-25 и других образцов вооружения и военной техники.

Справка. Сегодня Государственный научно-испытательный центр Вооруженных Сил Украины является мощной составляющей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Это единственная в Украине специализированная научно-испытательная организация, которая в полном объеме проводит полный цикл испытаний, включая полигонные испытания, дает рекомендации по принятию образцов на вооружение или поставки. Центр имеет более 80-летний практический опыт в организации и проведении всех видов испытаний образцов вооружения и военной техники и изделий двойного назначения, как автономно, так и в составе государственных и международных комиссий. Именно здесь проходят исследования методов эксплуатации и повышения надежности авиатехники в интересах военной и гражданской авиации. Специалисты центра участвуют в исследованиях по военно-экономическому обоснованию программы развития авиационной техники и вооружения, подготовке летчиков и штурманов-испытателей в интересах Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, проводят военно-научное сопровождение заказов от ВМС, предприятий ОПК, аэромобильных войск и армейской авиации и т.д.

С 2000 года ГНПЦ аккредитовано в качестве экспертного центра Государственной авиационной службы Министерства инфраструктуры Украины по вопросам сертификации гражданской авиационной техники и объектов гражданской авиации.

На базе Летно-испытательного комплекса центра находится первоклассный аэродром с инфраструктурой. Именно здесь проходят службу почти все отечественные летчики-испытатели. А полигон центра является базовым для отработки и оценки комплексов зенитно-ракетного вооружения в интересах всех видов и родов Вооруженных Сил.